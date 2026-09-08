Путин заявил Трампу, что у России нет планов угрожать Европе

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом отметил, что у России нет агрессивных планов по отношению к Европе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Onet: польская оп...
- Onet: польская оп...
- Суд признал незак...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым