Украина попыталась атаковать Россию ракетами Storm Shadow и снарядами «Ольха»

Об этом рассказали в Минобороны В ночь с 12 на 13 марта, Вооруженные силы Украины пытались атаковать РФ дронами, ракетами Storm Shadow и снарядами из реактивных систем залпового огня «Ольха», сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.