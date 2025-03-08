На праздничные выходные к морю в Калининградской области поедет больше людей

В выходные дни на побережье Калининградской области ожидается наплыв отдыхающих. В связи с благоприятным прогнозом погоды Калининградская железная дорога (КЖД) планирует запустить дополнительные электрички на направлениях Зеленоградск и Светлогорск.
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