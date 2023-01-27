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Чемпионат Испании. «Альмерия» примет «Эспаньол», «Барселона» сыграет с «Жироной» завтра, «Реал» с «Сосьедадом» – в воскресенье

«Альмерия» примет «Эспаньол» в стартовом матче 19-го тура Ла Лиги. В субботу «Барселона» сыграет с «Жироной» на выезде.

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