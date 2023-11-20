История о том, как дети Джона Кеннеди узнали о гибели своего отца

Убийство президента США Джона Кеннеди в ноябре 1963 года повергло в то время всю страну в шок. Фотографии Жаклин в розовом костюме от Chanel, в панике пытающейся выбраться из автомобиля, младший сын президента, отдающий честь своему отцу на похоронах — образы этого события сформировались у публики благодаря фотографиям, запечатлевшим реакцию самых близких погибшего.