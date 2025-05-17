Call of Duty: Warzone Mobile закрывают — Activision прекращает поддержку сп...

Call of Duty: Warzone Mobile закрывают — Activision прекращает поддержку спустя год после запускаОпределенный интерес к проекту сохранялся долго — согласно данным Statista, в одном только феврале 2025 года Warzone Mobile собрала 490 тысяч долларов.
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