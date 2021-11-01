Штрафы за неуплату электричества в России могут вырасти вдвое

Пятый каналПолитикаШтрафы за неуплату электричества в России могут вырасти вдвоеМинистерству энергетики РФ поступило предложение ужесточить ответственность за неоплату электроэнергии.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕЕкатеринаДавно пора навести порядок в сфере оплаты коммунальных для всех.Геннадий БережновПорядок в оплате должен быть. кто тут против. Однако почему не платят и какая категория людей не платит? Почему в Казахстан экспорт эл\эн идёт по ценам довольно смешным, а россиянам в 2 с лишним рубля? Количество общего экспорта эл\эн увеличилась в 2раза к первому полугодию 2020 года. С 5,2 до 10,2 млрд. кВт\час.Комментировать
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