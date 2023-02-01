В Тверской области полицейские установили подозреваемых в незаконной охоте

В отдел МВД России по Калининскому району поступило сообщение о том, что в районе деревни Фефелово Калининского района несколько подозрительных мужчин грузят что-то массивное в багажник припаркованного на обочине автомобиля.
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