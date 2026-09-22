Карты показали, как акулы из австралийских вод пересекают границы стран

Маршруты акул мако, отмеченных в австралийских водах / Diego F. Bezerra, The University of Queensland Австралийские воды оказались частью сети перемещений, которая простирается от Новой Зеландии до Южной Африки.
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