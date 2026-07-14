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Русская весна

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Трамп ответил на вопрос о якобы причастности России к смерти сенатора-русофоба Грэма

Трамп ответил на вопрос о якобы причастности России к смерти сенатора-русофоба Грэма

Президент США Дональд Трамп отверг версию о том, что Россия якобы может быть причастна к скоропостижной смерти сенатора-русофоба Линдси Грэма*.

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