Новые подвиги российских военнослужащих в ходе спецоперации

Новые подвиги наших военнослужащих в ходе спецоперации. Младший сержант Даниил Мальцев под плотным артобстрелом и атаками вражеских FPV-дронов смог установить новый ретранслятор, взамен уничтоженного неприятелем, и восстановить связь между батальонной тактической группой и командованием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии