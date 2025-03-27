Свёкла – один из самых широко используемых овощей в меню детского сада.

Для детского здоровья наибольшее значение имеют следующие полезные качества свеклы: высокое содержание пищевых волокон, которые стимулируют перистальтику кишечника и способствуют росту полезной микрофлоры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии