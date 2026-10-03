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«Один партнер — и ВПЧ не страшен?» Зачем тогда сдавать тест каждые три года

«Один партнер — и ВПЧ не страшен?» Зачем тогда сдавать тест каждые три года

Вирус папилломы человека (ВПЧ) передается в основном половым путем. При этом сдавать анализ на ВПЧ нужно раз в три — пять лет.

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