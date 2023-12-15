Плавдок «Владимир Емельянов» по заказу «Северной верфи» заложили в Астраханской области

Корпус плавучего дока будет сформирован из 11 понтонов. Плавучий док «Владимир Емельянов» заложен на площадке Астраханского судостроительного производственного объединения Южного центра судостроения и ремонта, передаёт ТАСС.
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