«Я больше никогда не буду воевать с русскими»: иностранного наемника ужаснула мощь ВС РФ

С

Сергей

.. вам это ещё старина Отто фон Бисмарк завещал - никогда не воюйте с русскими.. итд., он конечно имел немного другую ситуацию , но..он, кстати выучил русский язык за 4 месяца и пообщался хорошо в России, т.к. был дипломатом и далеко не дурак был..и про украину у него есть - знал что там предатели народа и их взрастить можно без труда, читайте.