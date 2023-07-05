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«Я больше никогда не буду воевать с русскими»: иностранного наемника ужаснула мощь ВС РФ

«Я больше никогда не буду воевать с русскими»: иностранного наемника ужаснула мощь ВС РФ

Побывав в пекле боев, «солдат удачи» вернулся домой и дал интервью американскому изданию The Daily Beast.

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Комментарии
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АМ
Артур Муселимян
Есть специальная песня для долбоящеров;&quot;Не воюйте с русскими&quot;.
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18 час.
С
Сергей
.. вам это ещё старина Отто фон Бисмарк завещал - никогда не воюйте с русскими.. итд., он конечно имел немного другую ситуацию , но..он, кстати выучил русский язык за 4 месяца и пообщался хорошо в России, т.к. был дипломатом и далеко не дурак был..и про украину у него есть - знал что там предатели народа и их взрастить можно без труда, читайте.
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12 час.

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