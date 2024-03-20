Назвал себя другом Бекмансурова: в Перми задержали мужчину, готовившего нападение на ПГНИУ

Он назвал себя другом Бекмансурова, который в 2021 году убил шесть студентов.В Перми задержан мужчина, который признался в планировании нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ).
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