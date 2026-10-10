В Хабаровске мужчина с ножом напал на подростка у кафе

В Хабаровске мужчина с ножом напал на 16-летнего подростка рядом с кафе в районе площади Блюхера. По данным полиции, злоумышленник причинил несовершеннолетнему телесные повреждения.
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