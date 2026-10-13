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Женщину задержали за поджог польского шлюза Starlink для обеспечения работы ВСУ

Женщину задержали за поджог польского шлюза Starlink для обеспечения работы ВСУ

www.globallookpress.com/SpaceX Правоохранительные органы Германии задержали третью подозреваемую в причастности к поджогу наземного шлюза спутниковой системы Starlink, расположенного под Варшавой.

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