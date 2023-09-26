26.09.2023 О целях устойчивого развития в области образования.

26 сентября в гимназии состоялась встреча будущих абитуриентов с депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, заместителем председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Ириной Николаевной Рынейской.
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