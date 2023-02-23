Пригожин: Сегодня в 6 утра сообщили о начале отгрузки боеприпасов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после череды откровенно гневных постов о проблемах с поставками боеприпасов на линию фронта для бойцов его формирования опубликовал в сети сведения о том, что ситуация сдвинулась с мёртвой точки.