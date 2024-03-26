Террористический акт в «Крокус Сити Холле»: эксперты раскрывают язык коммуникации нападавших Елена Галицкая22 марта стал черным днем для многих, когда четверо террористов ворвались в «Крокус Сити Холл» в красногорском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии