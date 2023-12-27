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Пытался заработать на ковиде: руководитель петербургской фармкомпании попал в СИЗО

Пытался заработать на ковиде: руководитель петербургской фармкомпании попал в СИЗО

По мнению следователей, за продажу препарата от коронавируса директор требовал крупную взятку.Чтобы купить для аптек партию препарата "Конвасэл", который используется для профилактики ковида, производитель потребовал от дистрибьютора аптечных сетей взятку в размере 19 млн.

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