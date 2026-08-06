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Слежка под видом популярных приложений: «Лаборатория Касперского» выявила заражённое ПО для iPhone в Telegram

Слежка под видом популярных приложений: «Лаборатория Касперского» выявила заражённое ПО для iPhone в Telegram

Такие программы способны собирать данные об устройстве, определять геолокацию и делать снимки экрана Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили заражённые версии популярных приложений для iOS, которые распространяются через русскоязычный Telegram-канал.

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