Цивилева совершила рабочую поездку и проверила инфраструктуру в Северной Осетии

Статс-секретарь – заместитель главы Минобороны РФ Анна Цивилева во время рабочей поездки в войска Южного военного округа проверила по поручению главы Минобороны страны Андрея Белоусова организацию предоставления социальных гарантий военным и членам их семейств, ход совершенствования медицинской инфраструктуры, условия оказания медпомощи раненым военным, а также жилищное обеспечение семей военных во Владикавказе.