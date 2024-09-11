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Цивилева совершила рабочую поездку и проверила инфраструктуру в Северной Осетии

Статс-секретарь – заместитель главы Минобороны РФ Анна Цивилева во время рабочей поездки в войска Южного военного округа проверила по поручению главы Минобороны страны Андрея Белоусова организацию предоставления социальных гарантий военным и членам их семейств, ход совершенствования медицинской инфраструктуры, условия оказания медпомощи раненым военным, а также жилищное обеспечение семей военных во Владикавказе.

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