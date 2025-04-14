Ефимов: 32 дома строят на месте старых в ЮВАО в рамках программы реновации

В Юго-Восточном административном округе Москвы активно строится более 30 новых жилых комплексов в рамках программы реновации, на месте расселенных домов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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