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Зарядное устройство для пикапов Ford F-150 Lightning позволит снабжать электроэнергией целый дом

Зарядное устройство для пикапов Ford F-150 Lightning позволит снабжать электроэнергией целый дом

Ещё в момент анонса электрического пикапа Ford F-150 Lightning первого поколения было заявлено, что машина способна снабжать электроэнергией не только электроинструменты при работе «в чистом поле», но и обеспечивать аварийное электроснабжение дома.

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