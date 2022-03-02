Зарядное устройство для пикапов Ford F-150 Lightning позволит снабжать электроэнергией целый дом

Ещё в момент анонса электрического пикапа Ford F-150 Lightning первого поколения было заявлено, что машина способна снабжать электроэнергией не только электроинструменты при работе «в чистом поле», но и обеспечивать аварийное электроснабжение дома.
Ещё в момент анонса электрического пикапа Ford F-150 Lightning первого поколения было заявлено, что машина способна снабжать электроэнергией не только электроинструменты при работе «в чистом поле», но и обеспечивать аварийное электроснабжение дома.
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