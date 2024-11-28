Собянин: В Москве создано 48 технопарков с доступом к инновационным экосистемам

Девять площадок получили статус технопарков за последние два года На заседании Президиума Правительства Москвы Сергей Собянин утвердил стратегические планы развития технопарков, рассчитанные до 2030 года.
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