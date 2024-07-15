Волонтеры из Татарстана помогают фронту с помощью 3D-принтера . Об этом на телемарафоне «Вступай в армию Победы!» рассказали руководитель движения «Молодой Гвардии» Республики Татарстан Руслан Шигабуддинов и основатель проекта «Общество Разработчиков Для Армии».
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