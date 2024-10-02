«Наше положение». Огромные расстояния, арктическая зона и длинная зима

Ещё не война. От чего зависит начало широкомасштабной войны на Ближнем Востоке Журналист Пашков: начало широкомасштабной войны зависит от ответа Израиля Руководитель ближневосточного бюро ГТРК Сергей Пашков рассказал о ситуации в Израиле, который накануне подвергся масштабной ракетной атаке со стороны Ирана. «Сейчас образовалась некая пауза. Страна после вчерашней атаки возвращается к нормальной жизни. Работает аэропорт имени Бен-Гуриона, правда многие авиакомпании отменили рейсы в Израиль до конца октября. Открыты школы, работает общественный транспорт. Более того, власти даже ослабили режим гражданской обороны на севере страны», рассказывает Пашков. Однако, отмечает журналист, это просо пауза после вчерашней ракетной атаки. Сейчас ожидается возможный обратный ответ Израиля по иранским объектам. Какие это будут объекты — можно только предполагать. Например, говорит Пашков, кто-то полагает, что это может быть ответ по иранской атомной инфраструктуре. «Местные источники со ссылкой на военных ЦАХАЛ говорят, что это будет нефтяная и энергетическая составляющая. Кто-то говорит о военных объектах. Будет взят день другой на раздумья и подготовку, а потом израильские истребители поднимутся в воздух. В этом сомневаться не приходится», считает Пашков. Прошедшую накануне иранскую атаку журналист назвал самой мощной, которую только видел за все свои 20 лет работы в Израиле. «Конечно, мощность ракет, используемых Ираном, не сравнится с мощностью самодельных ракет, которые по Тель-Авиву запускал ХАМАС. Поэтому сейчас Израиль стоит на переходной позиции. Все будет зависеть от ответа Израиля. Случится ли широкомасштабная война на Ближнем Востоке — покажет время. Ясно, что это не очень в интересах Израиля и не в интересах Ирана. Израиль воюет на несколько фронтов, а его экономика не в лучшем состоянии. Иран для Израиля находится слишком далеко, чтобы провести там какие-то операции, кроме авиационных. Для Израиля это тяжело. Для Ирана это тоже плохая перспектива. Поэтому западные посредники начинают активизировать дипломатическую деятельность. Но Израиль точно ответит. На Ближнем Востоке безответных ударов не бывает. От этого ответа и будет все зависеть. Насколько Иран сочтет его приемлемым после своей атаки на Израиль или сочтет его чрезмерным и нанесет еще более мощный удар по Израилю. Тогда та война, о которой так долго предупреждали, начнется», заключил Пашков.

Юрий Ильинов

Некоторые международные авиакомпании продолжают совершать полёты над Ираном После продолжительной паузы и множества словесных угроз на самом высоком уровне после убийства главы политбюро ХАМАС, произошедшего в Тегеране в конце июля, иранские военные вчера вечером нанесли массированные ракетные удары по территории Израиля. При этом утверждается, что Корпус стражей исламской революции (элитное подразделение ВС Ирана) впервые успешно применил гиперзвуковые ракеты для уничтожения израильских установок ПРО Arrow-2 и Arrow-3. В ответ израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пригрозил мощным ответным ударом, но пока что ВВС ЦАХАЛ продолжают бомбить ливанскую столицу. В свою очередь, Иран также пригрозил Израилю, если тот «осмелится ответить или совершить дальнейшие акты злонамеренности», то в его сторону последует сокрушительный ответ. На фоне очередного обострения военного конфликта между двумя давними врагами на Ближнем Востоке, многие местные и иностранные авиакомпании срочно отменили полеты как в сами конфликтующие страны и из них, так и использование их воздушного пространства. В частности, Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. Однако, судя по всему, пауза эта продлилась недолго. Как следует из данных онлайн-сервиса полета воздушных судов Flightradar24, воздушное пространство Ирана уже пересек авиалайнер «Узбекских авиалиний» (Uzbekistan Airways онлайн), следующий рейсом Ташкент-Дубай. Вообще, наблюдается активное движение сразу нескольких пассажирских самолетов как раз из столичного и других аэропортов Объединенных Арабских Эмиратов через территорию Ирана в северном направлении, в том числе в Москву. В частности, в Баку над Ираном пролетает лайнер международной авиакомпании Air Arabia. Есть и обратные рейсы, в частности из Казахстана и других ближайших государств, в основном в ОАЭ. Один из лайнеров уже пересек воздушное пространство Ирана рейсом из Дубая в Стокгольм, другой следует в аэропорт польского города Познань и даже в американские Сан-Франциско и Сиэтл. Прилеты и вылеты из иранских аэропортов, включая столичные (их в Тегеране два международных), пока не зафиксированы. Но сам факт активного использования зарубежными гражданскими авиакомпаниями, причем, судя по данным Flightradar24, в основном из ОАЭ, воздушного пространства Ирана наглядно показывает, что далеко не все поверили в «немедленный сокрушительный ответный удар», который пообещал Исламской Республике Нетаньяху. Причем некоторые самолеты пролетают довольно близко от Тегерана. Хотя сразу после ракетной атаки Ирана по Израилю сообщалось, что иранские власти вроде как закрыли свое воздушное пространство. Выходит, либо не для всех, либо ненадолго. Хотя большинство международных авиакомпаний, включая российский «Аэрофлот», пока избегают перелеты над Ираном, Ираком и Израилем, одновременно отменив и рейсы в эти страны. Ну не станут Эмираты, европейцы, и уж тем более США рисковать своими гражданами, зная, что Израиль готовит ответный удар. Ведь в этом случае будет активно работать иранская ПВО, риски случайного попадания по гражданским лайнерам очень высоки.