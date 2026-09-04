Немцы рассчитывали на легкую добычу и женские слезы. Но сестры Иванихины заставили палачей дрожать

Фото: waralbum.ru 16 января 1943 года в шахтерском городке Краснодон, оккупированном немецкими войсками, разыгралась одна из самых трагических и героических страниц истории Великой Отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ Кровавой барыне п...
- Кровавой барыне п...
- Террористический ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым