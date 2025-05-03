Из-за паводков резко поднялся уровень воды на Нижней Тунгуске и Непе

В Иркутской области 3 мая на реках Нижняя Тунгуска и Непа сложилась тревожная паводковая обстановка. На Нижней Тунгуске у села Подволошино уровень воды достиг 436 см при критической отметке в 540 см, прогнозируется дальнейшее повышение до 460-560 см, что грозит затоплением пониженным участкам местности.