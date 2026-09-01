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Гибель южнокорейского "боинга": причём тут Анкоридж?

Гибель южнокорейского "боинга": причём тут Анкоридж?

Когда мы вспоминаем о гибели малазийского "боинга" над Донбассом логично вспоминать и о гибели южнокорейского "боинга" над Сахалином 1 сентября 1983 года.

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