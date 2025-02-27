Депутаты собираются предоставить газовщикам доступ в квартиры

Разработанный законопроект дает право специализированной организации обратиться в суд, чтобы обеспечить доступ газовщикам в помещение для техобслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного оборудования.
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