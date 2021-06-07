"У меня инфаркт случился бы": солнечное видео с моста ужаснуло людей (кадры)

"У меня инфаркт случился бы": солнечное видео с моста ужаснуло людей (кадры)

В социальной сети Instagram (12+) жители Приморья обсуждают кадры, которые были сняты на одном мосту края.

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