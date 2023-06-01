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Bloomberg: за год состояние богатейших россиян увеличилось на 18 миллиардов долларов

Bloomberg: за год состояние богатейших россиян увеличилось на 18 миллиардов долларов

С начала 2023 года состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось на 18 миллиарда долларов. Данные опубликовало агентство Bloomberg Billionaires Index.

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