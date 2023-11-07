Эксперт рассказал, чем грозит использование умной техники

Россиян предупредили об опасности использования умной техники, сообщает PRIMPRESS. По словам директора компании «ИТ-Резерв» Павла Мясоедова, она способна похищать личные конфиденциальные данные владельца.
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