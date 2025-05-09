Сексизм и расизм: Байден о причинах провала Камалы Харрис в 2024 году

Джо Байден считает, что поражение Камалы Харрис на выборах 2024 года связано с сексизмом и расизмом. Он выразил надежду на её дальнейшую политическую карьеру, но сторонники сомневаются в её перспективах на выдвижение в 2028 году.
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