День народного единства обернулся скандалом. Русским не нашлось места на празднике жизни. В чём причина искажённого понимания сути 4 ноября, объяснил Алексей Кочетков.
День народного единства обернулся скандалом: Русским не нашлось места на празднике жизни
Комментарии
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Alexander Kozlov
Давно пора исправить конституцию написанную руками американцев и евреев.
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1 час.
А Кудасов
Скромненько так определено "праздником жизни" А что и за что и, вообще, что такое праздник жизни? День народного единства едва ли придуман народом и можно ли этот день назвать так?
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1 час.
николай лейчинский
Личное мнение : все вы с удовольствием купились . С чем , всех и поздавляю ! А я вижу сначала желтую (думаете прессу ?) , а затем голубую полосу ! В укре не все евреи , и не все дурные ...
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11 мин.
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