День народного единства обернулся скандалом: Русским не нашлось места на празднике жизни

Alexander Kozlov Давно пора исправить конституцию написанную руками американцев и евреев.

А Кудасов Скромненько так определено "праздником жизни" А что и за что и, вообще, что такое праздник жизни? День народного единства едва ли придуман народом и можно ли этот день назвать так?