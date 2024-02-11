Ударно отметили. ВС РФ поразили кафе, где офицеры ВСУ пили за Сырского

Вечером 9 февраля был нанесен удар по месту скопления офицеров ВСУ в Харьковской области. Им оказалось кафе, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших назначение нового главнокомандующего ВСУ — Александра Сырского.
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