Нагрузка на шею пилотов решена: США завершили разработку шлема PURSUIT

В боевой авиации вес шлема пилота истребителя имеет критическое значение. При манёврах с высокой перегрузкой и тем более при катапультировании каждый лишний грамм на голове превращается, образно говоря, в килограммы, которые давят на шейные позвонки и могут привести к травме или потере сознания.
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