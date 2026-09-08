Нагрузка на шею пилотов решена: США завершили разработку шлема PURSUIT

В боевой авиации вес шлема пилота истребителя имеет критическое значение. При манёврах с высокой перегрузкой и тем более при катапультировании каждый лишний грамм на голове превращается, образно говоря, в килограммы, которые давят на шейные позвонки и могут привести к травме или потере сознания.