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Мировое обозрение

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Финляндия в европейской гонке вооружений: зависимость от стран НАТО возрастает

Финляндия в европейской гонке вооружений: зависимость от стран НАТО возрастает

Европа переживает самый масштабный оборонный подъём за последние десятилетия. За пять лет страны Евросоюза нарастили военные расходы более чем на 200 миллиардов евро, а акции крупнейших оборонных концернов с начала 2025 года прибавили в среднем 102%.

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