Финляндия в европейской гонке вооружений: зависимость от стран НАТО возрастает

Европа переживает самый масштабный оборонный подъём за последние десятилетия. За пять лет страны Евросоюза нарастили военные расходы более чем на 200 миллиардов евро, а акции крупнейших оборонных концернов с начала 2025 года прибавили в среднем 102%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
- СТ «Русские идут!»: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым