Утверждена новая Единая программа обязательного медицинского страхования

Сегодня, 23 декабря, кабинет министров утвердил новую Единую программу обязательного медицинского страхования, которая направлена на устранение недостатков и адаптацию программы к современным требованиям системы здравоохранения Молдовы.
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