Собянин: 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Выставку посетили иностранные делегации из Египта, Алжира, Марокко Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что свою продукцию на Московской неделе интерьера и дизайна в этом году представили 985 компаний, из них более 40 международных.
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