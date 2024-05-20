Собянин: 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Выставку посетили иностранные делегации из Египта, Алжира, Марокко Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что свою продукцию на Московской неделе интерьера и дизайна в этом году представили 985 компаний, из них более 40 международных.