NBC: ведущему дело Трампа прокурору прислали конверт с белым порошком

Письмо с угрозами и неизвестным белым порошком получил окружной прокурор Нью-Йорка Элвин Брэгг. Он принимает участие в разбирательстве в отношении экс-президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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