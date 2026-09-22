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Царьград

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Пожары в Красноярском крае за сутки охватили 7,5 тыс. гектаров

Пожары в Красноярском крае за сутки охватили 7,5 тыс. гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки увеличилась до 7,5 тысячи гектаров. 22 сентября зарегистрировано 36 возгораний в четырех округах.

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