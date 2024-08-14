Рынок Японии продолжает аномальный рост во вторник. Все индексы АТР закрыты в плюс

Азиатские фондовые индексы преимущественно выросли, по итогам вторника. Инвесторы заранее делают ставку на выход позитивной ключевой статистики месяца - индекса потребительских цен США за июль, который должен дать представление о состоянии экономики страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии