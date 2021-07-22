Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по промпроизводству за июньВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гоВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 4-х и 8-ми недельных гособлигацийВ 16:00 GMT Россия опубликует данные по промпроизводству за июньВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 10-ти летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .