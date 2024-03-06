Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Сергей Туренко
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Это третий боевой корабль, о гибели которого сообщалось за последний месяц

Это третий боевой корабль, о гибели которого сообщалось за последний месяц

Двести миллионов на уничтожение Черноморского флота: Кто виноват в гибели "Сергея Котова" КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Противнику удалось нанести удар морскими дронами.

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Комментарии
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radiofree RF
Что-то не так в датском королевстве.....
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1 час.
Валерий Симоненко
Во, блядь, дождались, довоевались &quot;доблестно&quot;, ПРОСРАВ значительную часть Черноморского Флота! Что, &quot;выполняем все поставленные задачи&quot; в СВО, как об этом всём трубит и докладывает наше доблестное МО и наши &quot;объективные&quot; СМИ и с их подачи повторяется на весь мир нашим Верховным? А КАК же тогда должно выглядеть по ИХ мнению не выполнение не только всех, но хотя бы части задач СВО? Как ПОЛНЫЙ ПРОСЕР, т.е. ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ ВСЕГО ЧФ? Или КАК? Господа &quot;оптимисты&quot;, вы идиоты?!
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59 мин.
Сергей Туренко
Суровикина убрали не сказав народу за что, а вот на Черном море творится беспредел и никому ни под шапку. Кто-то должен ответить на вопрос почему и что сделано после первой атаки. Деньги на строительство идут от налоговых отчислений и от продажи сырьевых ресурсов, которые принадлежат тоже всему народу, а не генералитету не предпринявших надлежащих мер безопасности. Где хваленые РЭБ, станции обнаружения и подавления, где это все....
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7 мин.

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