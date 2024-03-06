Это третий боевой корабль, о гибели которого сообщалось за последний месяц

Валерий Симоненко

Во, блядь, дождались, довоевались "доблестно", ПРОСРАВ значительную часть Черноморского Флота! Что, "выполняем все поставленные задачи" в СВО, как об этом всём трубит и докладывает наше доблестное МО и наши "объективные" СМИ и с их подачи повторяется на весь мир нашим Верховным? А КАК же тогда должно выглядеть по ИХ мнению не выполнение не только всех, но хотя бы части задач СВО? Как ПОЛНЫЙ ПРОСЕР, т.е. ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ ВСЕГО ЧФ? Или КАК? Господа "оптимисты", вы идиоты?!