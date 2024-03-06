Двести миллионов на уничтожение Черноморского флота: Кто виноват в гибели "Сергея Котова" КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Противнику удалось нанести удар морскими дронами.
Это третий боевой корабль, о гибели которого сообщалось за последний месяц
Комментарии
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radiofree RF
Что-то не так в датском королевстве.....
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1 час.
Валерий Симоненко
Во, блядь, дождались, довоевались "доблестно", ПРОСРАВ значительную часть Черноморского Флота! Что, "выполняем все поставленные задачи" в СВО, как об этом всём трубит и докладывает наше доблестное МО и наши "объективные" СМИ и с их подачи повторяется на весь мир нашим Верховным? А КАК же тогда должно выглядеть по ИХ мнению не выполнение не только всех, но хотя бы части задач СВО? Как ПОЛНЫЙ ПРОСЕР, т.е. ПОЛНЫЙ РАЗГРОМ ВСЕГО ЧФ? Или КАК? Господа "оптимисты", вы идиоты?!
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59 мин.
Сергей Туренко
Суровикина убрали не сказав народу за что, а вот на Черном море творится беспредел и никому ни под шапку. Кто-то должен ответить на вопрос почему и что сделано после первой атаки. Деньги на строительство идут от налоговых отчислений и от продажи сырьевых ресурсов, которые принадлежат тоже всему народу, а не генералитету не предпринявших надлежащих мер безопасности. Где хваленые РЭБ, станции обнаружения и подавления, где это все....
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7 мин.
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