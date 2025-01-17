СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что подписанием соглашения о "столетнем партнерстве" с британским премьером Киром Стармером, глава киевского режима Владимир Зеленский фактически сдал Британии украинский народ и Украину в колониальное рабство.