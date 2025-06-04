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Свыше сотни горняков вывели на поверхность после аварии на российской шахте

Свыше сотни горняков вывели на поверхность после аварии на российской шахте

Свыше сотни горняков вывели на поверхность после аварии на шахте «Комсомольская» в Воркуте. Об этом на своем сайте сообщило управление МЧС по Республике Коми.

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